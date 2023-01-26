Про це 24 Каналу розповів військовий Національної гвардії України Олександр Дорошенко. За його словами, між передовими позиціями українських військових та окупантами приблизно кілька сотень метрів. Вони кожного дня намагаються підходити.

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Підходять невеликими групами. Кожен день тривають обстріли з мінометів, танків, артилерії. Там вся місцевість прострілюється. Але поки якихось намагань наступати на наші позиції за допомогою техніки чи піхоти ми не бачимо. Але це може змінитися,

– зазначив Дорошенко.

Окупанти можуть накопичувати війська. Але поки вони не знають точну ситуацію та розташування українських військ поблизу Кремінної. Тому намагаються "промацувати".

Яка ситуація біля Кремінної – розповів військовий: дивіться відео

Діброва перебуває під нашим контролем

Як наголосив Дорошенко, село Діброва перебуває під контролем українських військових. Однак окупанти постійно його обстрілюють. Також вони визначили шляхи, як підрозділи потрапляють на передові позиції. Їздити там можливо, але усе прострілюється артилерією.

Село Діброва – наше. Але тут фактично все є небезпечним, адже в будь-який момент може прилетіти,

– зауважив Дорошенко.

Яка ситуація на Луганщині