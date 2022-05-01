Также генералы говорили о сложной ситуации на отдельных участках фронта и реформировании Вооруженных Сил Украины. Залужный отметил, что наша армия должна отказаться от вооружения советского образца и перейти на оружие образцов НАТО.

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О чем говорили Залужный и Милли

Валерий Залужный рассказал американскому коллеге о тяжелой ситуации на Изюмском и Северодонецком направлениях. Там оккупанты сосредоточили больше своих усилий. Однако главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, наши воины удерживают занятые позиции и дают отпор.

Кроме того, Залужный отметил, что Украине скорее нужно перейти на оружие образца НАТО.

Мы обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных Сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на образцы НАТА. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим,

– подчеркнул Залужный.

Ситуация на фронте

Российские оккупанты не оставляют попыток наступления на Юге и Востоке нашего государства. Там идут самые жесткие бои с оккупантами.

На Севере захватчики обстреливают приграничные населенные пункты с территории России. Карту боевых действий по состоянию на 30 апреля вы можете просмотреть здесь.

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