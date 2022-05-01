Також генерали говорили про складну ситуацію на окремих ділянках фронту та реформування Збройних Сил України. Залужний наголосив, що наша армія повинна відмовитися від озброєння радянського зразка та перейти на зброю зразків НАТО.

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Про що говорили Залужний і Міллі

Валерій Залужний розповів американському колезі про важку ситуацію на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках. Саме там окупанти зосередили найбільше своїх зусиль. Однак головнокомандувач ЗСУ наголосив, що попри складну ситуацію, наші воїни утримують зайняті позиції та дають відсіч.

Крім того, Залужний відзначив, що Україні чимшвидше потрібно перейти на зброю зразка НАТО.

Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних Сил України. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на НАТІвські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо,

– наголосив Залужний.

Ситуація на фронті

Російські окупанти не полишають спроб наступу на Півдні та Сході нашої держави. Саме там ідуть найжорсткіші бої з окупантами.

На Півночі загарбники обстрілюють прикордонні населені пункти з території Росії. Карту бойових дій станом на 30 квітня ви можете переглянути тут.

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