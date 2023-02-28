В эфире новостного телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Россия не отказалась от идеи захватить всю Украину, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Война на два фронта: сможет ли Россия напасть на Молдову без сухопутного коридора

Враг сменил стратегию и начал наступление на Востоке

Анна Маляр подчеркнула, что сейчас на Востоке идет наступление врага. Сейчас там, без преувеличения, продолжаются ожесточенные бои.

Оно длится с начала января, когда враг активизировался, собрал свои силы. Сейчас в районе Бахмута собираются профессиональные и многочисленные подразделения Вагнера,

– сказала она.

Замминистра уточнила, что несмотря на то, что враг действительно сильный и преобладает по численности, потери россиян высокие и значительно больше наших.

По ее словам, теперь оккупанты решили действовать по регионам. То есть, они не оставляют своей цели захватить всю Украину, война продолжается, однако именно сейчас наступление происходит на Востоке.

Мы должны понимать, что могут быть любые сценарии. Но сейчас наступление происходит на Востоке по нескольким направлениям. И самый горячий из них это Бахмутский сейчас,

– сообщила Маляр.

Какая ситуация на фронте сейчас: главное