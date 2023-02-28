В ефірі новинного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Росія не відмовилась від ідеї захопити всю Україну, пише 24 Канал.
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Ворог змінив стратегію й розпочав наступ на Сході
Ганна Маляр наголосила, що зараз на Сході триває наступ ворога. Зараз там, без перебільшення, тривають запеклі бої.
Він триває десь з початку січня, коли ворог активізувався, зібрав свої сили. Зараз в районі Бахмута зараз збираються професійні та численні підрозділи Вагнера,
– сказала вона.
Заступниця міністра уточнила, що попри те, що ворог дійсно сильний і переважає по чисельності, втрати росіян високі й значно більші за наші.
За її словами, тепер окупанти вирішили діяти по регіонах. Тобто вони не залишають свою мету захопити всю Україну, війна триває, проте саме зараз наступ відбувається на Сході.
Ми повинні розуміти, що можуть бути будь-які сценарії. Але наразі наступ відбувається на Сході по декількох напрямках. І найгарячіший з них це Бахмутський зараз,
– повідомила Маляр.
Яка ситуація на фронті зараз: головне
- Росія продовжує наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, а на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ.
- При цьому росіяни утримують свої підрозділи поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань наразі не виявлено.
- Тим часом авіація Сил оборони України за добу завдала 3 удари по районах зосередження ворога. Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів.