В ефірі новинного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Росія не відмовилась від ідеї захопити всю Україну, пише 24 Канал.

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Ворог змінив стратегію й розпочав наступ на Сході

Ганна Маляр наголосила, що зараз на Сході триває наступ ворога. Зараз там, без перебільшення, тривають запеклі бої.

Він триває десь з початку січня, коли ворог активізувався, зібрав свої сили. Зараз в районі Бахмута зараз збираються професійні та численні підрозділи Вагнера,

– сказала вона.

Заступниця міністра уточнила, що попри те, що ворог дійсно сильний і переважає по чисельності, втрати росіян високі й значно більші за наші.

За її словами, тепер окупанти вирішили діяти по регіонах. Тобто вони не залишають свою мету захопити всю Україну, війна триває, проте саме зараз наступ відбувається на Сході.

Ми повинні розуміти, що можуть бути будь-які сценарії. Але наразі наступ відбувається на Сході по декількох напрямках. І найгарячіший з них це Бахмутський зараз,

– повідомила Маляр.

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