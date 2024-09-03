По состоянию на сейчас ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.

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Россияне повредили важную воздушную линию питания

2 сентября в результате российского обстрела повредилась одна из двух внешних воздушных линий, через которую временно оккупированная ЗАЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.

В случае повреждения второй линии, возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС,

– объяснили в Энергоатоме.

Ремонт пока невозможен

В Энергоатоме сообщили, что украинские специалисты пока не могут осмотреть место повреждения и начать ремонт линии, потому что существует реальная угроза повторного обстрела этого участка.

Энергетики отремонтируют линию сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, что оккупанты регулярно обстреливают внешнюю воздушную линию, которая питает ЗАЭС. В частности 22 августа атомная станция также оказалась на грани блэкаута.

Тогда произошло короткое замыкание и отключилась резервная линия электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Украинский диспетчер перевел линию на техническое обслуживание и ее восстановили в обед 23 августа.