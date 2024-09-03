Станом на зараз ЗАЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

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Росіяни пошкодили важливу повітряну лінію живлення

2 вересня внаслідок російського обстрілу пошкодилась одна з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована ЗАЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

В разі пошкодження другої лінії, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС,

– пояснили в Енергоатомі.

Ремонт поки що неможливий

В Енергоатомі повідомили, що українські фахівці поки що не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, тому що існує реальна загроза повторного обстрілу цієї ділянки.

Енергетики відремонтують лінію одразу, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація.

Нагадаємо, що окупанти регулярно обстрілюють зовнішню повітряну лінію, яка живить ЗАЕС. Зокрема 22 серпня атомна станція також опинилася на межі блекауту.

Тоді відбулося коротке замикання й відключилася резервна лінія електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1". Український диспетчер перевів лінію на технічне обслуговування і її відновили в обід 23 серпня.