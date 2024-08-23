22 серпня внаслідок російських обстрілів було пошкоджено зовнішню повітряну лінію ПЛ-330 кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна". Відсутність кваліфікованого персоналу та перетворення ЗАЕС на військовий об'єкт ускладнюють безпечну експлуатацію.

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На ЗАЕС може статися аварійна ситуація

Зараз Запорізька АЕС підключена до української енергосистеми лише однією лінією ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

Якщо ця лінія буде пошкоджена, це може призвести до аварійної ситуації через втрату зовнішнього живлення насосів, які забезпечують охолодження активних зон реакторів та басейнів для зберігання відпрацьованого палива.

Під "управлінням" російських загарбників, які перебувають на тимчасово окупованій ЗАЕС, постійно поглиблюється деградація на всіх напрямах експлуатації,

– наголосили в Енергоатомі.

Важливо. У пресслужбі наголосили, що єдиний спосіб забезпечити відновлення ядерної та радіаційної безпеки в Європі – домогтися переходу ЗАЕС під контроль України.

Що відомо про провокації Росії на ЗАЕС