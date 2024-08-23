22 серпня внаслідок російських обстрілів було пошкоджено зовнішню повітряну лінію ПЛ-330 кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна". Відсутність кваліфікованого персоналу та перетворення ЗАЕС на військовий об'єкт ускладнюють безпечну експлуатацію.
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На ЗАЕС може статися аварійна ситуація
Зараз Запорізька АЕС підключена до української енергосистеми лише однією лінією ПЛ-750 кВ "Дніпровська".
Якщо ця лінія буде пошкоджена, це може призвести до аварійної ситуації через втрату зовнішнього живлення насосів, які забезпечують охолодження активних зон реакторів та басейнів для зберігання відпрацьованого палива.
Під "управлінням" російських загарбників, які перебувають на тимчасово окупованій ЗАЕС, постійно поглиблюється деградація на всіх напрямах експлуатації,
– наголосили в Енергоатомі.
Важливо. У пресслужбі наголосили, що єдиний спосіб забезпечити відновлення ядерної та радіаційної безпеки в Європі – домогтися переходу ЗАЕС під контроль України.
Що відомо про провокації Росії на ЗАЕС
- Ввечері 11 серпня стало відомо, що окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Президент Володимир Зеленський уточнив, що вогонь на ЗАЕС вдалось зафіксувати з Нікополя.
- Росіяни на території Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі зареєстували військову частину Росгвардії.
- На початку липня три безпілотники атакували одну з електропідстанцій поблизу міста Енергодар. Тоді 8 працівників ЗАЕС зазнали поранень. Удари безпілотників спричинили витік масла принаймні з одного з двох трансформаторів підстанції, пошкодив верхню частину одного з них, а також лінію з’єднання.