22 августа в результате российских обстрелов была повреждена внешняя воздушная линия ВЛ-330 кВ "Запорожская ТЭС – Ферросплавная". Отсутствие квалифицированного персонала и превращение ЗАЭС в военный объект затрудняют безопасную эксплуатацию.

Смотрите также Провокация на Запорожской АЭС: в ЦОЗ напомнили, как действовать в случае радиационных аварий

На ЗАЭС может произойти аварийная ситуация

Сейчас Запорожская АЭС подключена к украинской энергосистеме только одной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская".

Если эта линия будет повреждена, это может привести к аварийной ситуации из-за потери внешнего питания насосов, которые обеспечивают охлаждение активных зон реакторов и бассейнов для хранения отработанного топлива.

Под "управлением" российских захватчиков, которые находятся на временно оккупированной ЗАЭС, постоянно углубляется деградация на всех направлениях эксплуатации,
– отметили в Энергоатоме.

Важно. В пресс-службе отметили, что единственный способ обеспечить восстановление ядерной и радиационной безопасности в Европе – добиться перехода ЗАЭС под контроль Украины.

Что известно о провокациях России на ЗАЭС

  • Вечером 11 августа стало известно, что оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Президент Владимир Зеленский уточнил, что огонь на ЗАЭС удалось зафиксировать из Никополя.
  • Россияне на территории Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре зарегистрировали воинскую часть Росгвардии.
  • В начале июля три беспилотника атаковали одну из электроподстанций вблизи города Энергодар. Тогда 8 работников ЗАЭС получили ранения. Удары беспилотников вызвали утечку масла по крайней мере из одного из двух трансформаторов подстанции, повредил верхнюю часть одного из них, а также линию соединения.