22 августа в результате российских обстрелов была повреждена внешняя воздушная линия ВЛ-330 кВ "Запорожская ТЭС – Ферросплавная". Отсутствие квалифицированного персонала и превращение ЗАЭС в военный объект затрудняют безопасную эксплуатацию.

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На ЗАЭС может произойти аварийная ситуация

Сейчас Запорожская АЭС подключена к украинской энергосистеме только одной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская".

Если эта линия будет повреждена, это может привести к аварийной ситуации из-за потери внешнего питания насосов, которые обеспечивают охлаждение активных зон реакторов и бассейнов для хранения отработанного топлива.

Под "управлением" российских захватчиков, которые находятся на временно оккупированной ЗАЭС, постоянно углубляется деградация на всех направлениях эксплуатации,

– отметили в Энергоатоме.

Важно. В пресс-службе отметили, что единственный способ обеспечить восстановление ядерной и радиационной безопасности в Европе – добиться перехода ЗАЭС под контроль Украины.

Что известно о провокациях России на ЗАЭС