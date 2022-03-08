Из Гуляйполя, говорит Старух, удалось выбить врага. Однако ситуация постоянно меняется и города переходят "из рук в руки".

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

У нас заработала модель эвакуации, – Старух

Также отметил глава ОВА, из Гуляйполя удалось эвакуировать в Запорожье около 100 детей. Им предоставляется вся необходимая помощь.

У нас, я уверен, заработала вся необходимая модель эвакуации. Будем пытаться вывозить женщин и детей, пожилых – сколько сможем,

– добавил Старух.

Что касается Запорожья, то здесь ситуация – стабильная. Город готовится дать отпор врагу, строятся фортификационные сооружения. В Мелитополе и Токмаке, временно под контролем россиян, прошли проукраинские митинги. Общины, заверил Старух, самоорганизуются и помогают друг другу.