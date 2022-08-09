Об этом 24 канала рассказал директор Института водных проблем и мелиорации НАН Михаил Яцюк. Он также отметил, что ущерб от таких действий врагу очень сложно сосчитать. Однозначно они измеряются миллиардами гривен, но точную цифру назвать довольно сложно.

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По словам Михаила Яцюка, нужно понимать, что у таких действий оккупантов есть прямые и косвенные убытки.

Михаил Яцюк директор Института водных проблем и мелиорации НАН Украины В целом, мы имеем неконтролируемую ситуацию, которая несет Украине – экономический, экологический и технологический ущерб. Канал по поставкам воды работает с нарушениями технологий, вне каких-либо правил эксплуатации и мы не можем проконтролировать режим его работы.

"Есть также определенные причинно-следственные связи: подача воды в Крым так, как она идет сегодня, влечет ограничение в использовании воды для жителей Херсонщины", - утверждает специалист.

Мы не знаем, сколько воды забирают и подают, а полезный объем Каховского водохранилища ограничен .

По словам Яцюка, из-за неправильной эксплуатации могут случаться подтопления, это все негативно влияет на территорию АР Крым и если все вместе сосчитать, то суммы ущерба – космические, резюмирует Михаил Яцюк.

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