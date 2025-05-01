Сколько вражеских войск сосредоточилось на Новопавловском направлении

О ситуации на фронте рассказывает Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Сейчас мне трудно назвать общие показатели численности живой силы, вооружения и военной техники группировки россиян, которая действует на Новопавловском направлении. Его состав очень нестабилен из-за того, что соединения и части ГВ "Восток" постоянно перегруппировываются, как в пределах своего операционного направления, так и на другие. Поэтому их боевой и численный состав меняются достаточно активно и динамично.

Постараюсь привести лишь приблизительные цифры:

личного состава россиян – от 75 до 80 тысяч, но, возможно, с учетом Гуляйпольского направления их может быть где-то и 90 – 92 тысячи. Обычно точкой отсчета в этом смысле является оценка численности группировки противника, которая пытается продвинуться в направлении Комара и Большой Михайловки (до 55 – 60 тысяч), также к этой численности добавляют 35 ЗВА и соединения, действующих к югу от реки Волчья;

танки – около 335 – 360 единиц, а также есть данные о более 400 единиц и 210 – 220 единиц;

боевые бронированные машины – менее 880 единиц, также есть гораздо более низкий показатель – до 650 – 660 единиц;

ствольная артиллерия – около 450 – 460 единиц;

реактивная артиллерия – не более 155 – 160 единиц;

в интересах ГВ "Восток", судя по всему, действует сводное подразделение российских ракетных войск и артиллерии, которое имеет на вооружении 6 – 8 самоходных пусковых установок ОТРК.

Текущая ситуация на направлении

Ситуация на Новопавловском направлении характеризуется стремлением командования противника решить не менее двух наступательных задач оперативно-тактического уровня в зоне ответственности ГВ "Восток".

Первая – противник пытается полностью вытеснить наши войска из района Константинополя и, как минимум, выйти на рубеж Зеленый Кут – Отрадное. А также прорваться с юга к трассе Запорожье – Донецк, в районе населенного пункта Богатырь. В направлении Разлив – Богатырь и Раздольное – Богатырь действуют части и подразделения преимущественно 29 ОА, усиленные подразделениями 114-й ОМСБр, 57-й ОМСБр и рядом подразделений из состава 68-го АК, которые до сих пор остаются здесь до момента своей перегруппировки на Покровское направление.

Показательно, что иногда на этом направлении враг даже использует подразделения 14-й отдельной бригады специального назначения как штурмовую пехоту.

Второе – части и соединения 5-й и 36-й ЗВА ведут ожесточенные бои с ВСУ, которые обороняются, в районе населенных пунктов Днепроэнергия, Бурлацкое и вдоль рубежа Привольное – Новоселка. При этом россияне пытаются прорваться в северном направлении, вдоль обоих берегов реки Мокрые Ялы, в район села Комар. Цель – как можно глубже перерезать дорогу Запорожье – Донецк в тылу украинских подразделений, обороняющихся по обоим берегам реки Волчья, а также пытаются обезопасить левый фланг этой группировки, путем взятия под контроль всего района Шевченко – Бурлацкое – Привольное – Свободное Поле. Здесь, очевидно, также действуют обе бригады морской пехоты – 40 и 336 обр МП.

По состоянию на сейчас:

россиянам, очевидно, удалось занять село Разлив и восточную часть села Константинополь. Однако последние массированные попытки прорваться и закрепиться в районе села Богатырь не увенчались успехом. Хотя враг смог продвинуться из Раздольного в сторону этого села;

в свою очередь, в полосе 5-й ЗВА передовые подразделения противника, несмотря на собственные многочисленные попытки атаковать/штурмовать в направлении Днепроэнергия – Веселое, пока не смогли занять само село Веселое. Атаки с рубежа Скудное – Бурлацкое в северном направлении также не принесли россиянам результатов. Очевидно, что противник атакует позиции ВСУ в этом населенном пункте, как с востока, так и с юга;

в "треугольнике" Вольное поле – Привольное – Новоселка также продолжаются ожесточенные бои. Несмотря на свою достаточно высокую активность, россияне пока не смогли полностью занять и закрепиться ни в одном из этих трех сел.

Можно констатировать, что общая ситуация на Новопавловском направлении характеризуется достаточно высокой динамикой наступательных действий противника. Однако они уже не особо результативны.

Лишь на участке от Раздольного до Константинополя противник имеет минимальные тактические успехи, получив вполне реальные шансы выйти на рубеж Богатырь – Алексеевка.

В направлении главного удара ГВ "Восток" темпы продвижения противника резко снизились. За более чем неделю россияне здесь практически не продвинулся.

Дальнейшее развитие ситуации

Что касается дальнейших перспектив, то вполне возможно, что в ближайшее время командование ГВ "Восток" займется перегруппировкой сил и средств в полосах 5-й и 36-й ЗВА, а также усилит их дополнительными частями и подразделениями с других направлений.

Дело в том, что основной смысл решения противником двух упомянутых мною выше оперативно-тактических задач, вероятно, заключается в желании его командования как можно глубже обойти фланги всей нашей группировки войск, которая ведет оборону на участке Троицкое – Отрадное.

Для этого достаточно сравнить направления наступления 90-й танковой дивизии противника из состава 41-й ЗВА ГВ "Центр" с действиями войск его 5-й и 36-й ЗВА из состава ГВ "Восток". Они явно действуют в рамках какого-то единого плана. Наиболее очевидным его содержанием может быть именно то, о чем я говорю, – стремление обойти фланги основных сил нашей группировки с севера и юга.

В этом смысле значительное замедление 5-й ЗВА противника явно ставит весь этот гипотетический план под большой знак вопроса. Враг может в рамках этого плане ограничиться лишь полным вытеснением ВСУ из районов южнее трассы Запорожье – Донецк в самой Донецкой области. Особенно, если иметь в виду, что ГВ "Восток" явно может использоваться летом и осенью для усиления российских войск, развернутых для "генерального наступления" на Славянск и Краматорск.

Можем допустить, что для противника нет особого смысла стачивать свои силы и средства на очевидно второстепенном направлении.

Но в связи с этим, всегда следует иметь в виду, что существуют минимальные расхождения между стратегическими планами российского командования на всю кампанию лета – осени 2025 года и его стремлением решить текущие оперативно-тактические задачи на отдельных оперативных направлениях. Для того чтобы вся эта очевидная идея российского командования на Новопавловском направлении стала для него недостижимой, придется изрядно постараться. Особенно, если российское командование проявит упрямство в этом вопросе и все же перегруппирует часть своих сил и средств в полосы армий ГВ "Восток".