Скільки ворожих військ зосередилося на Новопавлівському напрямку

Про ситуацію на фронті розповідає Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

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Наразі мені важко назвати загальні показники чисельності живої сили, озброєння та військової техніки угрупування росіян, яке діє на Новопавлівському напрямку. Його склад дуже нестабільний через те, що з'єднання і частини УВ "Схід" постійно перегруповуються, як в межах свого операційного напрямку, так і на інші. Через це їхній бойовий та чисельний склад змінюються досить активно та динамічно.

Постараюся навести лише приблизні цифри:

особового складу росіян – від 75 до 80 тисяч, але, можливо, з урахуванням Гуляйпільського напрямку їх може бути десь і 90 – 92 тисячі. Зазвичай точкою відліку у цьому сенсі є оцінка чисельності угруповання противника, яке намагається просунутися в напрямку Комара та Великої Михайлівки (до 55 – 60 тисяч), також до цієї чисельності додають 35 ЗВА та з'єднання, що діють на південь від річки Вовча;

танки – близько 335 – 360 одиниць, а також є дані про понад 400 одиниць і 210 – 220 одиниць;

бойові броньовані машини – менше як 880 одиниць, також є набагато нижчий показник – до 650 – 660 одиниць;

ствольна артилерія – близько 450 – 460 одиниць;

реактивна артилерія – не більше як 155 – 160 одиниць;

в інтересах УВ "Схід", судячи з усього, діє зведений підрозділ російських ракетних військ і артилерії, який має на озброєнні 6 – 8 самохідних пускових установок ОТРК.

Поточна ситуація на напрямку

Ситуація на Новопавлівському напрямку характеризується прагненням командування противника вирішити не менше двох наступальних завдань оперативно-тактичного рівня в зоні відповідальності УВ "Схід".

Перше – противник намагається повністю витіснити наші війська з району Константинополя і щонайменше вийти на рубіж Зелений Кут – Одрадне. А також прорватися з півдня до траси Запоріжжя – Донецьк, в районі населеного пункту Багатир. У напрямку Розлив – Богатир та Роздольне – Багатир діють частини та підрозділи переважно 29 ОА, посилені підрозділами 114-ї ОМСБр, 57-ма ОМСБр та низкою підрозділів зі складу 68-го АК, які досі залишаються тут до моменту свого перегрупування на Покровський напрямок.

Показово, що подекуди на цьому напрямку ворог навіть використовує підрозділи 14-ї окремої бригади спеціального призначення як штурмову піхоту.

Друге – частини та з'єднання 5-ї та 36-ї ЗВА ведуть запеклі бої з ЗСУ, що обороняються, в районі населених пунктів Дніпроенергія, Бурлацьке та вздовж рубежу Привільне – Новосілка. При цьому росіяни намагаються прорватися у північному напрямку, вздовж обох берегів річки Мокрі Яли, до району села Комар. Мета – якомога глибше перерізати дорогу Запоріжжя – Донецьк у тилу українських підрозділів, що обороняються по обох берегах річки Вовча, а також намагаються убезпечити лівий фланг цього угруповання, шляхом взяття під контроль всього району Шевченко – Бурлацьке – Привільне – Вільне Поле. Тут, очевидно, також діють обидві бригади морської піхоти – 40 та 336 обр МП.

Станом на зараз:

росіянам, вочевидь, вдалося зайняти село Розлив та східну частину села Константинополь. Однак останні масовані спроби прорватися і закріпитися в районі села Багатир не увінчалися успіхом. Хоча ворог спромігся просунутись з Роздольного у бік цього села;

своєю чергою, в смузі 5-ї ЗВА передові підрозділи противника, попри власні численні спроби атакувати/штурмувати в напрямку Дніпроенергія – Веселе, поки що не спромоглися зайняти саме село Веселе. Атаки з рубежу Скудне – Бурлацьке у північному напрямку також не принесли росіянам результатів. Очевидно, що противник атакує позиції ЗСУ в цьому населеному пункті, як зі сходу, так і з півдня;

у "трикутнику" Вільне поле – Привільне – Новосілка також тривають запеклі бої. Попри свою досить високу активність, росіяни наразі не змогли повністю зайняти та закріпитися в жодному з цих трьох сіл.

Можна констатувати, що загальна ситуація на Новопавлівському напрямку характеризується досить високою динамікою наступальних дій противника. Однак вони вже не особливо результативні.

Лише на ділянці від Роздольного до Константинополя противник має мінімальні тактичні успіхи, отримавши цілком реальні шанси вийти на рубіж Багатир – Олексіївка.

У напрямку головного удару УВ "Схід" темпи просування противника різко знизилися. За понад тиждень росіяни тут практично не просунувся.

Подальший розвиток ситуації

Що стосується подальших перспектив, то цілком можливо, що найближчим часом командування УВ "Схід" займеться перегрупуванням сил і засобів у смугах 5-ї і 36-ї ЗВА, а також посилить їх додатковими частинами та підрозділами з інших напрямків.

Річ у тім, що основний сенс вирішення противником двох згаданих мною вище оперативно-тактичних завдань, ймовірно, полягає у бажанні його командування якомога глибше обійти фланги всього нашого угруповання військ, яке веде оборону на ділянці Троїцьке – Одрадне.

Для цього достатньо порівняти напрямки наступу 90-ї танкової дивізії противника зі складу 41-ї ЗВА УВ "Центр" з діями військ його 5-ї та 36-ї ЗВА зі складу УВ "Схід". Вони явно діють в межах якогось єдиного плану. Найбільш очевидним його змістом може бути саме те, про що я говорю, – прагнення обійти фланги основних сил нашого угруповання з півночі та півдня.

У цьому сенсі значне уповільнення 5-ї ЗВА противника явно ставить весь цей гіпотетичний план під великий знак питання. Так, ворог може у межах цього плані обмежитися лише повним витісненням ЗСУ з районів на південь від траси Запоріжжя – Донецьк у самій Донецькій області. Особливо, якщо мати на увазі, що УВ "Схід" явно може використовуватися влітку і восени для посилення російських військ, розгорнутих для "генерального наступу" на Слов'янськ і Краматорськ.

Можемо допустити, що для противника немає особливого сенсу сточувати свої сили та засоби на очевидно другорядному напрямку.

Та у зв'язку з цим, завжди слід мати на увазі, що існують мінімальні розбіжності між стратегічними планами російського командування на усю кампанію літа – осені 2025 року та його прагненням вирішити поточні оперативно-тактичні завдання на окремих оперативних напрямках. Для того, щоб вся ця очевидна ідея російського командування на Новопавлівському напрямку стала для нього недосяжною, доведеться добряче постаратися. Особливо, якщо російське командування проявить упертість у цьому питанні й все ж таки перегрупує частину своїх сил та засобів у смуги армій УВ "Схід".