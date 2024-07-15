Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что оккупанты используют территорию комбината, как объездную, когда им надо что-то спрятать.

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Оккупанты формируют новое подразделение

Андрющенко рассказал, что техника оккупантов в этих колоннах была не новая, то есть приехала с фронта. Неподалеку комбината расположен полигон, который понемногу оживает.

Складывается впечатление, что они стягивают подразделения с разных участков фронта, которые сильно побиты. Делается это для того, чтобы собрать все остатки и сформировать единое подразделение. Они не успевают наполнить войска с той динамикой, которую они пытаются держать,

– озвучил Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя также рассказал, что были замечены и другие большие колонны техники, в каждой по 60 транспортных средств, которые направлялись или из Донецка, или из Волновахи.

"Они проехали через Мариуполь и двигались в сторону Запорожья. Вот там было впечатление, что это новое подразделение. Возможно, что они перемещаются туда, где нет плотной застройки фортификаций, а это как раз та зона, где они хотели бы наступать. Они к чему-то готовятся", – уверен Андрющенко.

Чиновник предполагает, что идею накопить определенные силы и попытаться повысить активность с Угледара до Пологов россияне не оставляют. Однако им сейчас не хватает ресурса, в первую очередь человеческого. Об этом свидетельствует в том числе тот факт, что за прошедшую неделю в районе Угледара не было активности со стороны российской армии.