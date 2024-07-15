Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що окупанти використовують територію комбінату, як об'їзну, коли їм треба щось сховати.

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Окупанти формують новий підрозділ

Андрющенко розповів, що техніка окупантів в цих колонах була не нова, тобто приїхала з фронту. Неподалік комбінату розташований полігон, який потроху оживає.

Складається враження, що вони стягують підрозділи з різних ділянок фронту, які сильно побиті. Робиться це для того, щоб зібрати всі залишки й сформувати єдиний підрозділ. Вони не встигають наповнити війська з тією динамікою, яку вони намагаються тримати,

– озвучив Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя також розповів, що були помічені й інші великі колони техніки, в кожній по 60 транспортних засобів, які прямували чи з Донецька, чи з Волновахи.

"Вони проїхали через Маріуполь і рухались в бік Запоріжжя. От там було враження, що то новий підрозділ. Можливо, що вони переміщуються туди, де немає щільної забудови фортифікацій, а це як раз та зона, де вони хотіли б наступати. Вони до чогось готуються", – впевнений Андрющенко.

Посадовець припускає, що ідею накопичити певні сили й спробувати підвищити активність з Вугледара до Пологів росіяни не полишають. Однак їм зараз не вистачає ресурсу, в першу чергу людського. Про це свідчить в тому числі той факт, що за минулий тиждень в районі Вугледара не було активності з боку російської армії.