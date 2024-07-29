Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что даже в центральных районах города после 20.00 почти не встретить на улицах местных жителей. В то же время россияне рассказывают, что сегодня в Мариуполе якобы проживает 500 тысяч человек.

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Остался один кинотеатр

Такая ситуация связана с тем, что в городе небольшая концентрация местных жителей. Сейчас в Мариуполе может находиться 80 – 90 тысяч человек. В общем вместе с россиянами численность может приближаться к 180 тысяч.

Людей якобы немало, но на концентрированные многоэтажки их не хватает, они рассредоточены по городу, поэтому очень много пустых квартир. В городе невысокая плотность проживания, именно поэтому, по мнению Андрющенко, так мало людей в вечернее время на улицах.

На самом деле мариупольцам негде проводить досуг. В городе есть один кинотеатр, который очень неудобно расположен, к нему сложно добраться. Развлекательные заведения – кафе, бары, рестораны – в основном посещают российские оккупационные войска, и поэтому там почти нет мариупольцев. Местные, если хотят провести время, могут пойти в киоск с шаурмой,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Соответственно мариупольцы преимущественно сидят по квартирам, во дворах. Такую ситуацию, по его словам, можно сравнить даже не с Советским Союзом, а с 1990-ми годами.

Тогда открывались первые развлекательные заведения, но у обычных людей не было средств, чтобы пойти в них. Единственная разница, что в 1990-е в таких заведениях гулял криминал, а сегодня – криминал в российской форме. Также тогда людей на улицах было много, а сегодня – их нет,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что несмотря на обещания оккупантов, их план отстроить Мариуполь и возвести "картонные" дома, провалился. Сейчас, за более чем два года российской оккупации, большое количество домов в городе остается разрушенными и поврежденными.

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