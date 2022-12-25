Такое мнение 24 каналу озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Ранее сообщалось о том, как часто враг применяет самолеты на фронте.

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У россиян нет ресурса для поддержки пехоты

Свитан рассказал, что россияне испытывают недостаток брони во время своих атак, потому что они наступают на Бахмут со стороны полей, а ВСУ обороняются на линии города. В полях сейчас такие погодные условия, что бронированная техника не пройдет, поэтому враг атакует небольшими группами по 10 – 100 человек без надлежащей поддержки. Единственное, что у них еще остается – это артиллерия.

Артиллерии действительно было много, едва на 1 к 20 по соотношению стволов. Сейчас оно остается таким же, но мы уничтожаем логистические цепочки и склады. Восстановить склад боеприпасов довольно сложно, а вот потерять его можно одним ударом HIMARS,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Свитан о том, что атаки россиян под Бахмутом становятся все менее интенсивными: смотрите видео

Паритет в артиллерии

Военный эксперт продолжил, что они еще не вышли на полную нехватку снарядов, но количество обстрелов уменьшилось. Малые тактические группы без поддержки брони и мощного артиллерийского огня не пользуются выгодой. А тут еще и наша артиллерия подошла, резервы, которые были на правобережье Херсонщины переброшены на Бахмут.

"Сейчас можно говорить о более-менее паритете в огневом впечатлении, которые могут наносить и украинские войска, в частности. Поэтому в последнее время и уменьшилось количество атак, потому что пехоту нечем поддержать, кроме как артиллерии. Конечно, до снарядного голода они еще не дошли, но минимум вдвое – втрое уменьшилось огневое поражение артиллерией", – заметил летчик-инструктор.

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