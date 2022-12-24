Об этом для 24 канала рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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"Здесь есть несколько причин. Сама по себе российская армия архаична. По своим подходам она не очень продвинулась со времен Второй мировой войны. У них несколько модернизированное оружие, но не нет высокоточного. Единственное, где у них есть определенные продвижения – это ракетные системы "Калибр" и "Искандер", – отметил Череватый.

Обратите внимание – Череватый о методах российской армии: смотрите видео

Освобождают людей от жизни

По словам спикера, оккупанты в основном используют советские крылатые ракеты. Он отметил, что если у тебя нет высокоточных систем, то вынужден как-то поражать врага.

Череватый сказал, что ко всему вышеупомянутому добавляется отсутствие эмпатии. Россияне не жалеют даже друг друга.

Для россиян нет препятствий, чтобы бить по гражданской инфраструктуре, уничтожать людей. Вы помните, что одним из нарративов было освобождение "народа Донбасса". Пока его освобождают от имущества, здоровья и жизни, – сказал спикер.

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