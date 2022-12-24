Про це для 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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"Тут є кілька причин. Сама по собі російська армія архаїчна. За своїми підходами вона не дуже просунулася від Другої світової війни. У них дещо модернізована зброя, але не має високоточної. Єдине, де у них є певні просування – це ракетні системи "Калібр" та "Іскандер", – зазначив Череватий.

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Звільняють людей від життя

За словами речника, окупанти здебільшого використовують радянські крилаті ракети. Він зазначив, що коли ти не маєш високоточних систем, то змушений якось вражати ворога.

Череватий сказав, що до всього вищезгаданого додається відсутність емпатії. Росіяни не жаліють навіть одне одного.

Для росіян немає перешкод, щоб бити по цивільній інфраструктурі, знищувати людей. Ви пам'ятаєте, що одним із наративів було звільнення "народу Донбасу". Поки що його звільняють від майна, здоров'я та життя, – сказав речник.

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