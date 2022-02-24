В телеграм-канале сообщается, что для того, чтобы не прошли российские танки, взорвали мост через реку Северский Донец.
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Журналист Андрей Цаплиенко пишет в телеграме, что в Счастье ситуация под контролем, работают градами и 120 с перерывами в 10 – 15 минут по команде.
Бригада планирует выдвинуться с целью эвакуации. Психологическое состояние у бойцов на высоком уровне.
Ранее сообщалось, что российские боевики заявили о начале атаки на подконтрольный Украине город Счастье, который располагается на линии разграничения между Луганщиной и оккупированными территориями, за 30 километров от Луганска.
К слову, утром 24 февраля Россия нагло атаковала Украину. Агрессор перебрасывает свои войска и обстреливает города ракетами. В Украине вводят военное положение. Хронологию событий – читайте по ссылке.