У телеграм-каналі повідомляється, що для того, аби не пройшли російські танки, підірвали міст через річку Сіверський Донець.

До теми Росія пішла в наземний наступ у 6 областях, – журналіст

Журналіст Андрій Цаплієнко пише у телеграмі, що у Щасті ситуація під контролем, працюють градами і 120 з перервами в 10-15 хвилин по команді.

Бригада планує висунутися з метою евакуації. Психологічний стан у бійців на високому рівні.

Раніше повідомлялося, що російські бойовики заявили про початок атаки на підконтрольне Україні місто Щастя, яке розташовується на лінії розмежування між Луганщиною та окупованими територіями, за 30 кілометрів від Луганська.

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До слова, вранці 24 лютого Росія нахабно атакувала Україну. Агресор перекидає свої війська та обстрілює міста ракетами. В Україні вводять воєнний стан. Хронологію подій – читайте за посиланням.