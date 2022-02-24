Таку заяву зробив так званий радник очільника "МВС" псевдореспубліки Віталій Кисельов вранці 24 лютого. Про це в мережі повідомляють як російські, та і ЗМІ бойовиків, передає 24 канал.

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Бойовики "ЛНР" розпочали штурм міста Щастя: що відомо

За словами Кісельова, атаку здійснюють підрозділи так званої "Народної міліції "ЛНР".

"Ось і настав момент істини, йдемо врізатись у місто Щастя... Штурмові загони – готові", – заявив він.

Крім того, відповідно до заяв окупантів, сили сусідньої "ДНР" завдають удари по позиціях ЗСУ всією лінією розмежування. Роблять вони це "зі всіх доступних засобів ураження".

Де розташовується Щастя на Луганщині / Карта Google

Що цьому передувало: коротко

Під ранок 24 лютого президент Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції. Він офіційно вводить війська на територію окупованого Донбасу.

Після цього в українських містах, зокрема Києві, було чутно низку вибухів.

З огляду на це в Україні запроваджують воєнний стан.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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