Ситуация под Купянском успокоилась: военные отмечают стабилизацию

Под Купянском в течение последних нескольких дней несколько уменьшилась интенсивность обстрелов. Военные отмечают определенную стабилизацию.

Об этом по состоянию на 9 февраля сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Ночь прошла более-менее спокойно. Так же были обстрелы по позициям. по населенным пунктам пока информации нет, что были обстрелы. Но в целом надо отметить то, что в течение последних, возможно, 2 – 3 дней немножко ситуация успокоилась,

– рассказал чиновник.

По его словам, штурмовые действия россиян, что были достаточно интенсивные 10 – 20 дней назад, теперь спали.

"Очевидно, враг получил достойный отпор, понес очень большие потери, как в технике, а особенно в живой силе. Поэтому, возможно, или будет сейчас у них ротация, или будет какая-то оперативная пауза для того, чтобы понять, что дальше делать", – предположил председатель РВА.

Канашевич добавил, что по словам руководителей подразделений на Купянском направлении, ВСУ держат ситуацию под контролем.

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