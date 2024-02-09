Ситуация под Купянском успокоилась: военные отмечают стабилизацию
Под Купянском в течение последних нескольких дней несколько уменьшилась интенсивность обстрелов. Военные отмечают определенную стабилизацию.
Об этом по состоянию на 9 февраля сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Ночь прошла более-менее спокойно. Так же были обстрелы по позициям. по населенным пунктам пока информации нет, что были обстрелы. Но в целом надо отметить то, что в течение последних, возможно, 2 – 3 дней немножко ситуация успокоилась,
– рассказал чиновник.
По его словам, штурмовые действия россиян, что были достаточно интенсивные 10 – 20 дней назад, теперь спали.
"Очевидно, враг получил достойный отпор, понес очень большие потери, как в технике, а особенно в живой силе. Поэтому, возможно, или будет сейчас у них ротация, или будет какая-то оперативная пауза для того, чтобы понять, что дальше делать", – предположил председатель РВА.
Канашевич добавил, что по словам руководителей подразделений на Купянском направлении, ВСУ держат ситуацию под контролем.
Попытки врага захватить Купянск: главное
- В начале февраля западные СМИ писали, что Россия стягивает войска под Купянск и мечтает оккупировать город до марта.
- Купянск и вся территория Донецкой и Луганской областей должны были бы стать "подарком" российскому диктатору Владимиру Путину к президентским выборам в России в марте 2024 года.
- К слову, по данным Генштаба, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники за последние сутки отбили 5 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области.