По словам военнослужащего, российские войска непрерывно пытаются прорвать украинскую оборону на Покровском направлении, не жалея ни техники, ни живой силы. 24 Канал делится историей бойца НГУ "Мирона", его подготовкой к встрече с врагом, размышлениями о продолжительности войны и воспоминаниями о бое, который больше всего его поразил.

Смотрите также Профи в своем деле и отважный воин: памяти пилота Дмитрия Фишера, который погиб в Запорожье

Какую тактику используют россияне под Покровском

Военнослужащий 2 Галицкой бригады НГУ "Мирон" вместе с побратимами воюет на Покровском направлении. В 2021 году он пошел на срочную службу, а после начала полномасштабного вторжения он подписал контракт.

Это моя страна. Я ее защищаю и буду стоять до конца,

– отмечает военный.

Гвардеец рассказал, что Россия не жалеет ни техники, ни своих солдат для того, чтобы захватить позиции украинских защитников. Иногда случалось такое, что оккупанты могли штурмовать позиции "Мирона" более недели. Россияне волнами шли в "мясные штурмы", чтобы истощить украинских военных.

Однажды ночью "Мирон" заметил пять фонариков,, которые двигались в темноте. После доклада об увиденном, боец получил подтверждение, что это – враг и разрешение открыть огонь.

"Я разрядил, возможно, десять магазинов. Нападающие отступили, а наше подразделение вернулось в укрытие, ожидая артиллерийскую поддержку", – вспоминает "Мирон".

Он признается, что страха во время боев не чувствовал – только много адреналина. По его словам, все действия выполнялись "автоматически".

"Мирон" / Фото, предоставлено 24 Каналу

Что имеет решающее значение на передовой

"Мирон" отметил, что перед отправкой на передовую, важную роль играет качественная подготовка. Его и собратьев тщательно готовить к самым разнообразным сценариям на поле боя. В частности они научились принимать решения в условиях ограниченной видимости, днями носили на себе полную экипировку и преодолевали изнурительные марш-броски.

Во время длительных боев на позициях помогает выдержка, физическая подготовка, а главное – вера в победу. Когда идешь на позиции, думаешь только об одном – дойти как можно быстрее и не попасть под вражеский огонь. Перед каждым выходом в бой у меня есть единственный ритуал – молитва. Я молюсь, чтобы вернуться живым к своим родным. Я держусь, потому что знаю, что дома ждут родители, жена и родные,

– рассказывает гвардеец.

"Мирон" рассказал, что сыграло важную роль на фронте / Фото, предоставлено 24 Каналу

Что помогает украинским военным держать оборону

Несмотря на тяжелые бои, украинские защитники уверенно держат оборону благодаря слаженной координации различных подразделений.

У нас хорошо работают аэроразведка, минометы, артиллерия. FPV-дроны и "вампиры" очень помогают. Но главное – это коммуникация между подразделениями. Без четкого взаимодействия мы бы не смогли координировать свои действия и вовремя реагировать на угрозу,

– объясняет "Мирон".

Гвардеец уверен, что будет воевать до тех пор, пока Украина не победит, ведь он защищает не только себя, но и тех, кто ждет его дома.