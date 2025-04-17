Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что воплотить свои планы российской армии не удается.

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ВСУ начали наступательные действия

Под Покровском СОУ остановили российских оккупантов и несколько улучшили свои оборонительные операции, кое-где начинают проводить наступательные. Например, в районе населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Котлино. Южнее у Успеновки наступательная операция дала положительные плоды по отсечению россиян.

ВСУ "разбирают" россиян под Покровском, они сами туда влезли, в это полуокружение. Это удачная площадка для уничтожения оккупантов, туда трудно россиянам перебрасывать силы и средства, это билет в один конец,

– убежден Свитан.

Россияне уперлись под Покровском в укрепрайон на базе шахты "Красноармейская-Западная". Военный эксперт уверен, что противник там не сможет пройти. Сначала враг двигался в сторону Павлограда, у него не получилось, потом хотел выйти на дорогу возле населенного пункта Межевая (Днепропетровская область), это тоже не удалось.

"Сейчас они пытаются двигаться немного южнее, чтобы дойти до границ Донецкой области. Думаю, что ВСУ подождут, чтобы россияне вытянулись на несколько километров, чтобы прижать так, как это сделали под Удачным", – предположил Свитан.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Проблемы на Покровском направлении, как заметил полковник ВСУ в запасе, для российской армии не закончатся, пока украинские войска удерживают так называемый Кураховский карман.

Левый фланг Покровского оперативного прорыва у врага хрупкий, россияне это прекрасно понимают, этим пользуются ВСУ. Поэтому сейчас там есть возможность максимально уничтожать оккупантов,

– подытожил Свитан.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что СОУ освободили ориентировочно 16 квадратных километров вблизи Покровска. Он отметил, что враг не изменил свои планы и стремится оттеснить украинские подразделения за пределы Донецкой и Луганской областей, выйти на их административные границы. ВСУ продолжают оборонительную операцию, проводят контрнаступательные действия и имеют определенные успехи.