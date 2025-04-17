Про це в етері 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, зазначивши, що втілити свої плани російській армії не вдається.

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ЗСУ почали наступальні дії

Під Покровськом СОУ зупинили російських окупантів та дещо покращили свої оборонні операції, подекуди починають проводити наступальні. Наприклад, в районі населених пунктів Шевченко, Піщане, Котлине. Південніше біля Успенівки наступальна операція дала позитивні плоди щодо відсічення росіян.

ЗСУ "розбирають" росіян під Покровськом, вони самі туди влізли, в це напівоточення. Це вдалий майданчик для знищення окупантів, туди важко росіянам перекидати сили та засоби, це квиток в один кінець,

– переконаний Світан.

Росіяни вперлися під Покровськом в укріпрайон на базі шахти "Червоноармійська-Західна". Військовий експерт впевнений, що противник там не зможе пройти. Спочатку ворог рухався у бік Павлограда, в нього не вийшло, потім хотів вийти на дорогу біля населеного пункту Межова (Дніпропетровська область), це теж не вдалося.

"Зараз вони намагаються рухатися трохи південніше, щоб дійти до меж Донецької області. Думаю, що ЗСУ почекають, аби росіяни витягнулися на декілька кілометрів, щоб притиснути так, як це зробили під Удачним", – припустив Світан.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Проблеми на Покровському напрямку, як зауважив полковник ЗСУ в запасі, для російської армії не закінчаться, поки українські війська утримують так звану Курахівську кишеню.

Лівий фланг Покровського оперативного прориву у ворога тендітний, росіяни це прекрасно розуміють, цим користуються ЗСУ. Тому наразі там є можливість максимально знищувати окупантів,

– підсумував Світан.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що СОУ звільнили орієнтовно 16 квадратних кілометрів поблизу Покровська. Він зауважив, що ворог не змінив свої плани й прагне відтіснити українські підрозділи за межі Донецької та Луганської областей, вийти на їх адміністративні кордони. ЗСУ продовжують оборонну операцію, проводять контрнаступальні дії та мають певні успіхи.