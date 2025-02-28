Единственное, что изменилось – у захватчиков осталось очень мало танков, бронированных машин. Это 24 Каналу отметил австрийский военный аналитик Том Купер.

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"Они все еще атакуют, штурмуют по 10, 15, 20 раз в день. Просто делают это другими способами. Сейчас они отправляют несколько солдат сюда, еще несколько туда и так далее. Так они ищут слабые места в украинских позициях. Рано или поздно обычно их находят, но к тому времени они могут лишиться 200 военных. По-другому они не умеют",– объяснил он.

Говорят, что Россия не сможет игнорировать свои большие потери в Украине очень долго. Однако кремлевский диктатор Владимир Путин совсем не переживает, сколько российских боевиков погибает во время штурмов.

Размещение миротворцев в Украине

Западные партнеры обсуждают возможность отправки до 30 тысяч военных в Украину для миротворческой миссии для сдерживания и обеспечения мира. Том Купер отметил, что для размещения миротворцев нужно, чтобы там уже был мир, которого на территории нашего государства нет.

Для того, чтобы поддерживать этот мир, им нужно развернуть войска на фронте протяженностью 1500 километров. Прежде всего, им нужно найти для себя место. Также им нужен мандат, который дает им мощные возможности для ответа. А это значит, что они должны иметь большое количество огневой мощи в своих руках и право ее применять,

– подчеркнул он.

Если россияне будут стрелять в украинцев или украинцы в россиян, миротворцы имеют право стрелять в ответ, пока тот, кто стреляет, не прекратит. Это не произойдет, ведь никто не отправит европейские войска в Украину для поддержания мира, когда его нет.

"Если Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся и согласятся, что они установят перемирие в Украине, вы серьезно ожидаете, что Путин перестанет стрелять? Даже если да, ведет ли кто-то переговоры с Украиной? Если нет, тогда почему Украина должна останавливаться? Все просто", – подчеркнул австрийский военный аналитик.

Размещение миротворцев предполагает наличие мира, а в Украине его нет. Его не будет, пока россиян не ударят так сильно, чтобы они больше не решались атаковать Украину.