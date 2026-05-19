Не только удары по тылу: в бригаде "Рубеж" объяснили, как россияне применяют "Шахеды" на фронте

Россияне применяют большое количество ударных и разведывательных БПЛА. В частности, это "Шахеды", "Герани", "Герберы", меньшие ударные дроны, которыми захватчики могут осуществлять атаки на определенное расстояние в соответствии с их техническими характеристиками.

ВРИО командира батальона Сила Свободы 4-й бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко заметил 24 Каналу, что оккупанты используют "Шахеды" не только для атак на украинские города. Враг выпускает их вблизи линии боевого соприкосновения.

"Шахэды" могут иметь цели, взлетать как на несколько тысяч километров или тысячи километров, так и на 5 – 10 километров. Все зависит от цели, которая у них запрограммирована, как они ведут", – подчеркнул он.

Кроме того, есть не только ударные "Шахеды", а есть "пустые", разведывательные, которые могут снимать и передавать какую-то информацию. То есть это платформа, которой захватчики могут давать различные задачи.

Обратите внимание! Министр обороны Михаил Федоров сообщил, сколько километров дорог защитили от российских дронов. По его словам, Украина вдвое ускорила строительство антидроновой защиты на прифронтовых дорогах. В общем защитили уже более 1170 километров логистических маршрутов. Темпы строительства защитных конструкций выросли вдвое. То есть если раньше ежедневно вводили в действие 4 километров защищенных маршрутов, то теперь – 8,5 километров.

Какая ситуация на фронте сейчас?

Владимир Назаренко рассказал, что ситуация на фронте остается сложной. Оккупанты применяют прежде всего живую силу, которую вражеское командование ежедневно продолжает бросать в штурмы. На их тактику очень влияют погодные условия.

Современная война чуть ли не ежемесячно меняется из-за развития технологий. Так называемая килзона, обусловлена техническими характеристиками и полетными возможностями дронов, ежедневно расширяется. Силы обороны уничтожают врага на еще большем расстоянии от линии фронта.

Ежедневно оккупанты посылают все новых одноразовых солдат в эту килзону, где они их теряют. В частности, наша бригада ежедневно ликвидирует десятки оккупантов, которые пытаются накапливаться для того, чтобы осуществлять штурмовые действия, продвижения и так далее. Это все враг прикрывает большим количеством огня артиллерийского, КАБов, ФАБов, "Шахедов",

– объяснил военный.

Опасность от российских дронов: что известно?

Заместитель бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич рассказал, что килзона поглощает тыл. То есть минирование и применение большого количества БПЛА и роботизированных комплексов привело к расширению так называемой килзоны, которая сейчас составляет примерно 10 – 20 километров.

Военный эксперт, специалист в области радиотехнологий и внештатный советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что российские "Ланцеты" начали работать в режиме полного радиомолчания, и это продолжается до момента атаки. Оккупанты делают это специально, чтобы украинские силы не смогли идентифицировать тип БПЛА, распознать угрозу и среагировать на нее.