Сейчас в Приднестровье действуют две силы. Об этом 24 Каналу рассказал директор института эффективной политики, Республика Молдова Виталий Андриевский.

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"В Приднестровье борются условно 2 силы. Одни, которые хотят спокойствия. Многие из них готовы интегрироваться в Молдову. Другие напрямую подчиняются ФСБ, Кремлю. Им выгодно, чтобы в этом регионе было постоянное напряжение, настроения против Молдовы и Украины", – объяснил он.

Группа, которая действует с ФСБ, периодически устраивает какие-то провокации, чтобы держать сообщество в напряжении. Это очень серьезно. Не исключено, что они снова могут готовить определенные действия.

Военный контингент в Приднестровье

Виталий Андриевский отметил, что есть разная информация о численности российского военного контингента в Приднестровье. Говорят о примерно 1 500 – 2 000 военных, иногда говорят, что больше. В частности, в это количество входят так называемые российские "миротворцы".

Кроме того, в Приднестровье есть силовые структуры, которые также находятся под контролем России. В основном среди них – граждане страны-агрессора.

Определенная опасность есть. Но я не думаю, что они хотят воевать. Я думаю, что им здесь очень спокойно. Они не хотели бы вернуться в Россию, чтобы их потом направили воевать против Украины,

– сказал он.

Склад боеприпасов в Приднестровье

В непризнанном Приднестровье расположен один из крупнейших складов боеприпасов в Восточной Европе. Директор института эффективной политики подчеркнул, что туда свезли боеприпасы практически со всей Европы, где находилась советская армия. Неизвестно, сколько снарядов, которые находятся там, сейчас в боевом состоянии.

Я думаю, Украина хотела бы иметь эти боеприпасы. Но если руководство Молдовы сейчас даст согласие войти и забрать эти боеприпасы, не исключаю, что Россия нанесет ракетный удар и по Молдове,

– предположил Андриевский.

По его словам, возможно, Молдове удастся постепенно договориться с Приднестровьем и взять под контроль эту территорию. Тогда проблема будет решена, в частности, с этим складом боеприпасов. Тогда может быть принято положительное решение относительно Украины. Однако пока этот склад боеприпасов там существует, Россия приложит все усилия, чтобы не давать возможности Приднестровью интегрироваться в Молдову.

Обратите внимание! Склад боеприпасов размещен в селе Колбасна Рыбницкого района в 2 километрах от границы с Украиной. Склады в Колбасне появились в 1940-х годах. Основную часть снарядов туда завезли после вывода войск СССР из бывшей ГДР, Чехословакии и других стран Европы. По разным оценкам, там может находиться от 19 тысяч до 21,5 тысяч тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны.

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