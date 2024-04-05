Пророссийские сепаратисты не впервые заявляют об атаке на военную часть. Недавно Приднестровье сообщало об ударе беспилотника по военной базе в Тирасполе. В подтверждение своего заявления сепаратисты показали видео удара дрона по вертолету Ми-8, а экс-глава Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявил об "украинском следе". Однако тогда такие обвинения опровергли.

Смотрите также В начале войны были попытки прорыва ДРГ: может ли Приднестровье открыть второй фронт

Очередная провокация

В молдавском Бюро политики реинтеграции сообщили, что проанализировали информацию о возможном инциденте и отметили, что заявления непризнанного государства о "атаке дрона" на воинскую часть были очередной провокацией.

Как уже говорилось ранее, в регионе продолжается ряд провокаций, направленных на сеяние паники и напряженности, в частности с целью привлечения внимания к региону,

– говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что выяснением обстоятельств и расследованием данного инцидента могут заниматься только уполномоченные законом правоохранительные органы. Однако, к сожалению, пока они не имеют доступа к этой зоне.

Что известно об обвинениях Приднестровья

В непризнанном Приднестровье уже второй раз за последние несколько недель, пожаловались на так называемую "атаку беспилотника". На этот раз якобы снова пытались нанести удар по воинской части.

Как заявляли в Приднестровье, это якобы произошло сегодня, 5 апреля, в 14:35. Согласно их заявлениям, целью воздушного нападения якобы была станция радиолокации, которая получила повреждения.

Вышеупомянутое "государствообразование" отмечало, что дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть "Министерства обороны "ПМР" в Рыбницком районе, который расположен в шести километрах от границы с Украиной.

Как это прокомментировала украинская разведка

В комментарии СМИ представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что Украина не имеет никакого отношения к "инциденту" в Приднестровье. Более того, по его словам, Киев в любом случае не стал бы тратить драгоценные дроны на осуществление подобных мелких провокаций.

Кроме того, украинский чиновник также отметил, что есть отдельные силы, которые заинтересованы в дестабилизации региона под предлогом, якобы подготовки ПМР к атаке на Одессу.