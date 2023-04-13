Так, непрофессионализм войска они пытаются компенсировать огненными средствами. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Олег Жданов.
Обратите внимание Поминальная для вагнеровцев: пограничники остановили попытку прорыва обороны у Бахмута
Сосредоточится на определенных направлениях
Но тенденция мощных артиллерийских обстрелов наблюдается в основном там, где захватчики сохраняют наступательный потенциал – это Бахмут и Кременная. На остальных участках они не могут себе этого позволить.
Я думаю, такая ситуация будет наблюдаться дальше. Они будут сосредоточивать усилия на отдельных направлениях, где смогут, поставлять туда боеприпасы, чтобы компенсировать недостатки собственных сухопутных войск,
– акцентировал военный эксперт.
Против этого есть средства борьбы, но они зависят не от нас. "Это снабжение боеприпасами и увеличение количества артиллерийских систем в рядах Вооруженных Сил", – отметил Жданов.
Олег Жданов об анонсированном контрнаступлении ВСУ и мобилизации в России: смотрите видео
Последние потери врага
- Воины ВСУ продолжают демонстрировать оккупантам, что, придя на нашу землю, они в ней и полягут. По данным Генштаба, оставлю за минувшие сутки ликвидировано 540 солдат вражеской армии.
- Более того, с начала полномасштабного вторжения уже погибли не менее 180 590 российских захватчиков.
- Вторая армия мира теряет в Украине не только личный состав, но и немало техники. В течение 12 апреля наши военные превратили в лом 10 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 5 БпЛА, 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу специальной техники.