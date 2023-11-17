Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что только официально около 40% российского бюджета идет на войну против Украины. А на самом деле там тратят еще больше средств на боевые действия.

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Жилищный фонд в России очень стар

Как отметил Яковенко, поэтому не удивительно, что в России регулярно случаются новости о том, что какой-то дом рухнул. Как это недавно произошло в Астрахани.

Оно спокойно само по себе рушится. Это можно считать символом настоящей России. Когда Россия так же упадет. Там множество людей живет без туалетов в квартирах. У них выгребные ямы. Вся страна находится в обветшалом состоянии.

– сказал Яковенко.

Завалы дома в Астрахани / Скриншот с видео

Ситуация могла бы быть совсем другой, если бы российские власти не вкладывали деньги в несправедливую войну и не обогащали себя. Потому и получается такая ситуация, что у тех же регионов, где добывают нефть, есть красивые гостиницы и ужасные многоэтажки.

Вот в Якутии. Есть алмазы, золото. Вроде бы все хорошо. Прекрасные отели. А рядом убогий жилищный фонд и убогая жизнь. Тот же – Ханты-Мансийск. Российская экономика устроена так: большая часть денег уходит в Москву, а то, что остается, оседает в карманах чиновников.

– отметил Яковенко.

Потери России в войне против Украины: коротко