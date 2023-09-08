Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, заметив, что это вполне могла быть история, когда двое военных начали наглеть из-за все больших взяток. Потому их попытались наказать.
Смотрите также Бензоколонка без горючего и стремительно падающий рубль: как Россия загнала себя в экономическую ловушку
Но интересно, что в этой истории фигурантами стали представители армии ПВО, зона ответственности которой – Москва. Это добавляет много других предположений.
Нашли козлов отпущения
Как подчеркнул Грабский, в Кремле могли найти козлов отпущения, которых назначат ответственными за постоянные атаки дронов по Москве. Это типичная история – найти людей, которые ближе к выполнению задач, и просто обвинить их.
Назначили их виновными. Потом достаточно подоят. И эти генералы обойдутся тихой отставкой, но лишатся части своего состояния. Хотя коррупционные схемы не закончатся на этих генералах,
– подчеркнул Грабский.
Главный вывод из этой истории – Москва не готовилась к войне такого масштаба. И сейчас российские оккупанты и вообще Кремль пожинает плоды 30-летней коррупции, которая медленно разъедает Россию на протяжении десятилетий.
Смотрите разговор с Сергеем Грабским на ютубе 24 Канала
Ситуация в России: коротко
- В России арестовали двух генералов Константина Огиенко и Дмитрия Беляцкого. Один из них был командующим 1 армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, ответственной за оборону Москвы. Другой – командовал дивизией ПВО этой армии.
- Формальная причина – попытка продать одну из земель министерства обороны России. За это они якобы должны получить взятку в 30 миллионов рублей.
- Интересно, что в течение лета 2023 года неизвестные беспилотники постоянно летали над Москвой. Были атаки, например, по районе "Москва-сити".