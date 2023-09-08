Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, заметив, что это вполне могла быть история, когда двое военных начали наглеть из-за все больших взяток. Потому их попытались наказать.

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Но интересно, что в этой истории фигурантами стали представители армии ПВО, зона ответственности которой – Москва. Это добавляет много других предположений.

Нашли козлов отпущения

Как подчеркнул Грабский, в Кремле могли найти козлов отпущения, которых назначат ответственными за постоянные атаки дронов по Москве. Это типичная история – найти людей, которые ближе к выполнению задач, и просто обвинить их.

Назначили их виновными. Потом достаточно подоят. И эти генералы обойдутся тихой отставкой, но лишатся части своего состояния. Хотя коррупционные схемы не закончатся на этих генералах,

– подчеркнул Грабский.

Главный вывод из этой истории – Москва не готовилась к войне такого масштаба. И сейчас российские оккупанты и вообще Кремль пожинает плоды 30-летней коррупции, которая медленно разъедает Россию на протяжении десятилетий.

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Ситуация в России: коротко