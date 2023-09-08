Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що це цілком могла бути історія, коли двоє військових почали нахабнішати через все більші хабарі. Тому їх спробували покарати.

Дивіться також Бензоколонка без пального та рубль, що стрімко падає: як Росія загнала себе в економічну пастку

Але цікаво, що у цій історії фігурантами стали саме представники армії ППО, зона відповідальності якої – Москва. Це додає багато інших припущень.

Знайшли цапів-відбувайлів

Як наголосив Грабський, в Кремлі могли знайти цапів-відбувайлів, яких призначать відповідальними за постійні атаки дронів по Москві. Це типова історія – знайти людей, які ближче до виконання завдань, і просто звинуватити їх.

Призначили їх винними. Потім достатньо подоять. І ці генерали відбудуться тихою відставкою, але позбудуться частини своїх статків. Хоча корупційні схеми не закінчаться на цих генералах,

– підкреслив Грабський.

Головний висновок з цієї історії – Москва не готувалася до війни такого масштабу. І зараз російські окупанти та загалом Кремль пожинає плоди 30-річної корупції, яка повільно роз'їдає Росію упродовж десятиліть.

Дивіться розмову з Сергієм Грабським на ютубі 24 Каналу

Ситуація в Росії: коротко