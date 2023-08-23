У ніч проти середи, 23 серпня, у Москві та області літали дрони. З посиланням на російські телеграм-канали у цьому матеріалі 24 Канал показує момент удару безпілотного літального апарата по будівлі "Москва-Сіті".

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Мить атаки на Москву

Ворожі пропагандисти уже встигли звинуватити у цій атаці України. Вони стверджують, що нібито саме Головне управління розвідки на чолі з Кирилом Будановим причетні до цього нічного запуску дронів по Москві.

Момент влучання в хмарочос у районі "Москва-Сіті": дивіться відео

Водночас у міноборони ворожої держави відзвітували, що саме три безпілотники атакували Росію. Один дрон летів на "Москва-Сіті", інший – на Хімки, що в столичному регіоні. А от доля третього – не до кінця зрозуміла.

Однак росіяни невтомно запевняють, що усі три повітряні цілі "вдалось ліквідувати". Нібито два безпілотні літальні апарти збила ППО, а третій – було придушено засобами радіоелектронної боротьби.

Потужний спалах внаслідок атаки на "Москва-Сіті": дивіться відео

За словами окупантів, саме "придушений дрон" вибухнув в районі "Москва-Сіті". Ха й там як, очевидно, що вони брешуть та плутаються у свідченнях.



Вибух в районі "Москва-Сіті" пролунав 23 серпня / Фото з телеграм-каналів

Зверніть увагу! Станом на 06:00, 23 серпня не надходило інформації про постраждалих росіянах внаслідок цієї атаки. Водночас російська пропаганда продовжує створювати ілюзію, що "усе нормально", "так і повинно бути", "ППО працює".

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Додамо наостанок, що військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман аналізував, чому росіяни не здатні захистити свої території від дронів. За його словами, вони дуже повільно реагують на виклики, які перед ними постають, а військове керівництво зосереджене на якихось дурницях, що, звісно, на руку Україні.