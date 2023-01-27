Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, вся эта история – обычный пиар. Пригожин придумал инфоповод и в очередной раз нарастил свои упоминания в российских СМИ.

К теме Пригожин критикует Гиркина: в ISW объяснили, как это может сыграть на руку Путину

Никто не пустит Гиркина на фронт

Яковенко очень сомневается, что властные круги России допустят появление Гиркина на фронте. Они могут это сделать только по одной причине.

Единственная причина, по которой Пригожину позволят взять Гиркина в ЧВК Вагнера на фронт – это для того, чтобы убить его там. Не могу себе представить Гиркина на фронте против Украины,

– считает Яковенко.

Он подчеркнул, что Гиркин – один из важнейших свидетелей по делу о сбитии малазийского "Боинга" в 2014 году. Именно за этого террориста предлагали от 100 до 150 тысяч долларов тем, кто возьмет его в плен. Поэтому не стоит исключать версию, что даже кто-то из российских солдат мог бы его упаковать и передать Украине за деньги.

Яковенко предположил, попадет ли Гиркин на войну против Украины: смотрите видео

Гиркин – один из главных свидетелей, которые могут указать на то, кто конкретно приказал на транспортировку "Бука" на территорию Донецкой области. Кроме главнокомандующего, которого зовут Путин, такой приказ не мог дать никто. По крайней мере, Гркин может указать на путь к Путину. Потому живым его на фронт не пустят. Разве что для утилизации,

– заметил Яковенко.

оккупанты потеряли уже огромное количество военных