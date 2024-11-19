Поэтому позиция Путина в России до сих пор остается сильной. Это 24 Каналу отметил профессор политологии Сиракузского университета Брайан Тейлор.

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"Думаю, многие из российских элит, независимо от того, что они думали о войне сначала, сейчас не видят другой альтернативы Путину. Поэтому я бы сказал, что его позиция на данный момент достаточно сильная", – подчеркнул он.

Самый распространенный сценарий

Брайан Тейлор отметил, что вопрос в том, смогут ли россияне справиться с давлением на экономику с точки зрения нехватки рабочей силы, инфляции, поставок, с потребностями в кадрах. Россия имела от 600 тысяч до 700 тысяч погибших или раненых с начала войны против Украины. Им приходится платить своим гражданам все больше денег, чтобы заставить их подписать контракты и отправить их на фронт.

Поэтому существует давление на российское общество и экономику. Но не похоже, что это давление будет иметь немедленный эффект, который дестабилизировал бы власть кремлевского диктатора на данный момент. Самый распространенный способ, которым лидеры вроде Путина оставляют власть – это их смерть.

Если мы посмотрим на другие случаи таких режимов по всему миру, то это самый распространенный сценарий. Но иногда случается так, что либо какое-то народное восстание, либо заговор элит может свергнуть такого лидера. Особенно если они совершают действительно серьезную ошибку, которая угрожает их власти,

– сказал профессор политологии Сиракузского университета.

В июне 2023 года состоялся мятеж ЧВК "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным. До 30 часов казалось, что ситуация очень нестабильна. Но впоследствии Путин смог выйти из этой ситуации. Иногда такие вещи могут случаться в системах, где все зависит от одного человека. Информация, которую получают наверху, часто ложная. Неизвестно, о чем думают подчиненные Путина, поэтому есть такой сценарий.

"Но на данный момент то, что, вероятнее всего, положит конец президентству Путина в России – это его смерть. У нас нет оснований думать, что это неизбежно в любой момент. Ему 72 года. Кажется, он имеет приличное здоровье, насколько мы можем судить. Поэтому я бы не ожидал каких-то изменений в Кремле в ближайшее время", – считает Брайан Тейлор.

К слову, председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что Владимир Путин сейчас ведет игру ва-банк и рискует всем. В состоянии эйфории российский диктатор может принять немало ошибочных решений, что и нужно Украине.