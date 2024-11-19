Тому позиція Путіна у Росії досі залишається сильною. Це 24 Каналу зауважив професор політології Сіракузького університету Браян Тейлор.

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"Думаю, багато хто з російських еліт, незалежно від того, що вони думали про війну спочатку, зараз не бачать іншої альтернативи Путіну. Тому я б сказав, що його позиція на цей момент досить сильна", – підкреслив він.

Найпоширеніший сценарій

Браян Тейлор зазначив, що питання у тому, чи зможуть росіяни впоратись з тиском на економіку з погляду нестачі робочої сили, інфляції, поставок, з потребами в кадрах. Росія мала від 600 тисяч до 700 тисяч загиблих або поранених від початку війни проти України. Їм доводиться платити своїм громадянам все більше грошей, щоб змусити їх підписати контракти та відправити їх на фронт.

Тому існує тиск на російське суспільство та економіку. Але не схоже, що цей тиск матиме негайний ефект, який дестабілізував би владу кремлівського диктатора на цей момент. Найпоширеніший спосіб, яким лідери на кшталт Путіна залишають владу – це їхня смерть.

Якщо ми подивимося на інші випадки таких режимів по всьому світу, то це найпоширеніший сценарій. Але іноді трапляється так, що або якесь народне повстання, або змова еліт може скинути такого лідера. Особливо якщо вони роблять дійсно серйозну помилку, яка загрожує їхній владі,

– сказав професор політології Сіракузького університету.

У червні 2023 року відбувся заколот ПВК "Вагнера" на чолі з Євгєнієм Пригожиним. До 30 годин здавалося, що ситуація дуже нестабільна. Але згодом Путін зміг вийти з цієї ситуації. Іноді такі речі можуть траплятися у системах, де все залежить від однієї людини. Інформація, яку отримують нагорі, часто неправдива. Невідомо, про що думають підлеглі Путіна, тому є такий сценарій.

"Але на цей момент те, що, найімовірніше, покладе край президентству Путіна у Росії – це його смерть. У нас немає підстав думати, що це неминуче у будь-який момент. Йому 72 роки. Здається, він має пристойне здоров'я, наскільки ми можемо судити. Тому я б не очікував якихось змін у Кремлі найближчим часом", – вважає Браян Тейлор.

До слова, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що Владімір Путін зараз веде гру ва-банк та ризикує усім. У стані ейфорії російський диктатор може ухвалити чимало помилкових рішень, що й потрібно Україні.