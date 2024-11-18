Першою країною, на яку захоче напасти Путін, може стати Литва, передає 24 Канал з посиланням на Die Welt.

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Коли Росія може напасти на країни Європи

Даріус Яунішкіс протягом дев'яти років очолював литовську службу безпеки VSD. Політик вважає, що Путін хоче повернення Російської імперії. Саме тому російський диктатор прагне захопити Україну, Польщу та країни Балтії. А також націлюється на частину Фінляндії.

Згідно з даними звіту VSD, Росія готується до тривалої конфронтації з НАТО, намагаючись дестабілізувати західні суспільства та підірвати підтримку України.

Путін використовує для цього весь інструментарій своїх спецслужб, включаючи диверсії проти критичної інфраструктури та військових об'єктів, вплив на громадську думку та вербування агентів через Telegram,

– каже Яунішкіс.

Окрім цього, Росія використовує фейки та намагається зірвати створення бригади Бундесферу в Литві.

Експерт із російських питань Герхард Мангтотт зазначає, що Балтійське море також є потенційною зоною конфронтації. Російські військові літаки часто вмикають транспондери. Це змушує винищувачі НАТО підійматися на перехоплення і може призвести до помилкових інцидентів.

Росія хоче захопити Нарву в Естонії, де серед населення є 95% етнічних росіян. А також Сувалкський коридор, який зможе стати шляхом для з'єднання російських сил з Білоруссю у Калінінграді.

Манготт додає, що не очікує нападу Росії на країни НАТО в найближчі 7 – 10 років, адже її військовий потенціал зараз ослаблений.

Водночас автор книги "Напад Путіна на Німеччину" Арндт Фрейтаг фон Лорінгховен каже, що Росія стала небезпечнішою, ніж пізній СРСР. Він вважає, що важливо боротися з дезінформацією.

Країни Європи вже намагаються захистити своїх громадян від російської пропаганди. Зокрема, у 2022 році Швеція заснувала "Агентство психологічного захисту", а Франція – агентство "Viginum" у відповідь на російське втручання у президентські вибори 2017 року.