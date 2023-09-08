Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что коррупция – это стержень, смысл и цель нынешней системы в России.
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Представители режима считают страну-агрессорку своей. Поэтому хотят наживаться на всем.
Воруют все. Или хотя стараются воровать все должностные лица. Это происходит и в силовых структурах, и в армии. Это – доктрина. Командно-распылительный подход применяют в министерствах, регионах, городах,
– заметил Гудков.
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Путин может "зачищать" генералов
Как подчеркнул Гудков, арест российского генерала Огиенко может быть обычной борьбой кланов или подготовкой Путина к зачистке среди военных, которых он считает опасными.
У меня впечатление, что Путин потихоньку подбирается к генералам. Он считает их опасными и думает, что они способны на определенные действия. Поэтому сейчас готовит морально-психологическую почву к зачистке генералов,
– рассказал Гудков.
Очевидно, что диктатор хочет обвинить в провале в войне на Украине российское военное командование. Однако генералитет может первым принять определенные меры в этом направлении и, как считает Гудков, обвинить самого Путина.
Ситуация в России: коротко
- Полномасштабная война в Украине продолжается уже более полутора лет. За это время в России участилось количество разных взрывов.
- К примеру, в Брянске уже второй раз за сутки пылало на заводе микроэлектроники "Кремний Эл". Там рассказывали об атаке беспилотников.
- Украинские военные уже уничтожили 267 540 российских захватчиков. Также оккупанты потеряли 4529 танков, 8726 боевых бронированных машин, 5753 артиллерийских систем, 754 РСЗО, 507 средств ПВО и т.д.