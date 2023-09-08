Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что коррупция – это стержень, смысл и цель нынешней системы в России.

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Представители режима считают страну-агрессорку своей. Поэтому хотят наживаться на всем.

Воруют все. Или хотя стараются воровать все должностные лица. Это происходит и в силовых структурах, и в армии. Это – доктрина. Командно-распылительный подход применяют в министерствах, регионах, городах,

– заметил Гудков.

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Путин может "зачищать" генералов

Как подчеркнул Гудков, арест российского генерала Огиенко может быть обычной борьбой кланов или подготовкой Путина к зачистке среди военных, которых он считает опасными.

У меня впечатление, что Путин потихоньку подбирается к генералам. Он считает их опасными и думает, что они способны на определенные действия. Поэтому сейчас готовит морально-психологическую почву к зачистке генералов,

– рассказал Гудков.

Очевидно, что диктатор хочет обвинить в провале в войне на Украине российское военное командование. Однако генералитет может первым принять определенные меры в этом направлении и, как считает Гудков, обвинить самого Путина.

Ситуация в России: коротко