Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що корупція – це стрижень, сенс та ціль нинішньої системи в Росії.

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Представники режиму вважають країну-агресорку своєю. Тому не цураються наживатися на всьому.

Крадуть всі. Або принаймні стараються красти усі посадові особи. Це відбувається і в силових структурах, і в армії тощо. Це – доктрина. Командно-розпилювальний підхід застосовують у міністерствах, регіонах, містах,

– зауважив Гудков.

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Путін може "зачищати" генералів

Як наголосив Гудков, арешт російського генерала Огієнка може бути звичайною боротьбою кланів або ж підготовкою Путіна до зачистки серед військових, яких він вважає небезпечними.

В мене враження, що Путін потихеньку підбирається до генералів. Він вважає їх небезпечними та думає, що вони здатні на певні дії. Тому зараз готує морально-психологічний ґрунт до зачистки генералів,

– розповів Гудков.

Очевидно, що диктатор хоче звинуватити у провалі у війні в Україні російське військове командування. Однак генералітет може першим вжити певні заходи в цьому напрямку і, як вважає Гудков, звинуватити самого Путіна.

Ситуація в Росії: коротко