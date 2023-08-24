Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что в России нет ярко выраженных конфликтов между ведомствами. Это все следует воспринимать как борьбу между разными влиятельными кланами.
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Шойгу выполняет второстепенные функции
По мнению Гудкова, Шойгу сейчас – буквально "пятое колесо в тележке". В период войны он выполняет второстепенные функции, не командует армией и боевыми действиями. Поэтому ему трудно что-либо легально упрекнуть со стороны других ведомств.
Однако при желании разные кланы могут, конечно, стараться и работать над тем, чтобы уволить Шойгу.
Отвечает за ход войны главнокомандующий и начальник генштаба. Но давить на Шойгу могут в условиях обострения межклановых разногласий. Если какой-нибудь клан хочет съесть Шойгу и поставить на его место определенных своих людей, чтобы контролировать финансовые потоки. В этом смысл есть,
– рассказал Гудков.
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Ситуация в России: коротко
- Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что российский Нацбанк пытается стабилизировать курс рубля перед очередным электоральным циклом. А шаткое положение Путина усугубила еще и попытка мятежа от Пригожина. Диктатор сейчас балансирует между предвыборными обещаниями, "стабильностью" и решением об увольнении Шойгу и введении общей мобилизации.
- В украинской разведке подтверждали, что верхушка ФСБ действительно хочет добиться увольнения Шойгу и Герасимова. Местные кланы продолжают внутреннюю борьбу на фоне ощутимых потерь на фронте и неадекватных действий Путина.
- Интересно, что 23 августа в России упал самолет, где летел владелец "Вагнера" Евгений Пригожин вместе с несколькими влиятельными вагнеровцами. Они все были уничтожены.