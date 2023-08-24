Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что в России нет ярко выраженных конфликтов между ведомствами. Это все следует воспринимать как борьбу между разными влиятельными кланами.

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Шойгу выполняет второстепенные функции

По мнению Гудкова, Шойгу сейчас – буквально "пятое колесо в тележке". В период войны он выполняет второстепенные функции, не командует армией и боевыми действиями. Поэтому ему трудно что-либо легально упрекнуть со стороны других ведомств.

Однако при желании разные кланы могут, конечно, стараться и работать над тем, чтобы уволить Шойгу.

Отвечает за ход войны главнокомандующий и начальник генштаба. Но давить на Шойгу могут в условиях обострения межклановых разногласий. Если какой-нибудь клан хочет съесть Шойгу и поставить на его место определенных своих людей, чтобы контролировать финансовые потоки. В этом смысл есть,

– рассказал Гудков.

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Ситуация в России: коротко