Сейчас Россия задействует "оккупантов-камикадзе". Об этом 24 Каналу рассказал начальник штаба 4 батальона оперназначения "Сила свободы" Николай Гриценко.

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"Ежедневно он ломает зубы о нашу оборону, о нашу бригаду. Сейчас тактика у врага немного изменилась. Если еще несколько недель назад это были мотоциклисты, малые мобильные группы, то сейчас они работают, как мы их называем, оккупантами-камикадзе", – подчеркнул он.

Это два вражеских пехотинца, которые несут с собой взрывчатку. Их задача – подойти к нашей передней линии, не закрепляться, а просто забросить взрывчатку в блиндаж к украинским бойцам для того, чтобы его раскрыть и потом работать средствами БПЛА.

Жизнь у таких оккупантов чрезвычайно короткая. В основном они умирают группами по нашему переднему краю с помощью тех дронов, больших агродронов, которые уничтожают полностью, размазывают их на наших подходах, не давая им даже увидеть в лицо наших парней,

– сказал военный.

Враг изменил тактику

Николай Гриценко отметил, что штурмы на мотоциклах – это устоявшаяся тактика для оккупантов. Они работают так уже в течение года. На каких-то направлениях враг даже имел успехи благодаря мобильным и быстрым группам, которых очень сложно поразить. Они прорывают переднюю линию, не вступают в бой там, а идут в тыл и закрепляются там, где их выбить гораздо сложнее. На это и рассчитывают захватчики.

На Северском направлении они прекратили использовать эту тактику, потому что против нее легко бороться. Ни один мотоцикл уже не приедет. Если и попытается, то он просто запутается, упадет, и там ВСУ нанесут по нему удар с помощью дронов.

Поэтому сейчас у него "оккупанты-камикадзе". Это просто забитый рюкзак тротилом, и он идет, подходит к нашему переднему краю с целью забросить этот рюкзак в блиндаж, чтобы уничтожить его. Не для того, чтобы там закрепиться, а просто, чтобы уничтожить его. Таким образом они пытаются выбивать нас с переднего края,

– пояснил начальник штаба 4 батальона оперназначения "Сила свободы".

Напомним, ранее Николай Гриценко рассказывал, что на Северском направлении россияне действовали в пешем порядке, малыми группами. Они использовали мобильную технику, в частности, квадроциклы, мотоциклы.