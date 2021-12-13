Ситуация сложная: что происходит возле границы Украины

Кремль продолжает принимать гибридные меры для дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине. Российская Федерация регулярно демонстрирует военную силу и намерения ее применить. Далее читайте на украинском.

Ситуація довкола українських кордонів залишається складною. Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та тиску на сусідні держави.

Важливо Чи можуть російські бомби впасти на Київ

Як діє Росія

На теперішній час фіксується поступове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною.

Здійснюється передислокація особового складу російських військ з районів проведення навчань. Втім, по завершенню навчань до пунктів постійної дислокації повертається лише особовий склад, а бойова та інша військова техніка залишається поблизу українського кордону.

Такі дії мають тактичну мету – це тиск на владу України та тиск на владу інших держав задля примусу до діалогу з незручних питань, які вкрай важливі для РФ. Стратегічна мета таких цілей – це відновлення повного контролю над Україною, а також зрив євроатлантичних прагнень нашої держави.

Читайте Окупований Донбас повільно вбиває Росію

Російська Федерація продовжує провокативні дії проти України

Станом на 13 грудня перекрито близько 70% акваторії Азовського моря. Подібні перекриття відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі.

Водночас Збройні сили України готові до будь-якого сценарію.

Чергові підрозділи Повітряних сил Збройних сил України цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони України. До нього залучено понад 1000 військовослужбовців, сотні одиниць військової техніки – це забезпечує прикриття мостів, ГЕС, АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури.

Враховуючи військово-політичну обстановку, яка складається довкола державних кордонів України, на загрозливих напрямках вжито заходів щодо посилення повітряного прикриття даних об'єктів.

Військово-політичне керівництво України вчасно забезпечується розвідувальною інформацією та оперативно приймає рішення. Розвідка України постійно обмінюється інформацією з розвідками країн-партнерів.

Інформація спочатку з'являється у розвідки та військово-політичного керівництва України, і лише потім може потрапляти у ЗМІ, а не навпаки, як це іноді здається.

Українська армія з 2014 року стала набагато сильнішою, набула бойового досвіду. Сотні тисяч українців є учасниками бойових дій. Керівні посади у Збройних силах обіймають командири, які пройшли через війну. Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій, готові захищати Україну та давати відсіч.

Цікаво: Чий Донбас – розвінчання російських міфів про Схід України – дивіться відео