Ситуация сложная, но контролируемая, – Кличко посетил укрытие в метро

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко посетил укрытие в метро, где находятся киевляне, и пообщался с людьми.

Лидер "Удара", мэр Киева Виталий Кличко посетил укрытие в метро, где находятся киевляне, и пообщался с людьми. Ситуация сложная, но контролируемая, у киевлян настроение патриотическое и решительное, написал он на своей странице в Facebook.

Столица живет в условиях военного положения. Ситуация сложная, но контролируемая. Проехался по городу. Спустился на одну из станций метро, где уже несколько дней в укрытии находятся люди. Пообщался, поинтересовался потребностями, подбодрил. У киевлян настроение – патриотическое и решительное, все благодарят наших воинов и гордятся ими,

– заявил Кличко.

Он отметил, что городская власть делает все, чтобы в Киеве работала критическая инфраструктура. А также готовит город к возможным сложным событиям.

"В столице установлены блок-посты, ограничительные блоки на улицах для движения транспорта, введен комендантский час. Я прошу всех соблюдать ключевые правила безопасности. Это очень важно! Я убежден, что мы достойно преодолеем этот сложнейший вызов в истории нашего государства. И мы победим! Все вместе!", – подчеркнул Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что в столице создан Гуманитарный штаб для помощи киевлянам.