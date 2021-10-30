Ситуация с субсидиями в Украине: что происходит накануне отопительного сезона

Ситуация с субсидиями в преддверии отопительного сезона. Продолжает сокращаться количество субсидиантов. К концу сентября текущего года субсидию получили 2,4 миллиона домохозяйств.

В кінці вересня 2020 року таких було 2,9 млн. Зменшення на півмільйона родин за один рік. Загальна сума нарахованих субсидій у вересні склала 458 мільйонів гривень. У вересні минулого року – 438 мільйонів гривень. На диво близькі цифри. Виглядає так, що кількість субсидіантів підлаштовують під наявні в бюджеті гроші, хоча має бути навпаки.

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Можливо, люди перестали отримувати субсидію тому, що зросли їхні доходи?

На жаль, ні. Кількість тих, хто звертається за субсидією зросла за рік втричі: 87 тисяч у вересні цього року і 31 тисяча у вересні минулого року.

Майже вчетверо зросла кількість тих, кому субсидію призначили: 56 тисяч у вересні цього року проти 15 тисяч минулого року. Очевидно, що 56 тисяч родин мали право на субсидію і їм не мали права відмовити. Але якимось чином уряду вдається кожного місяця зменшувати загальну кількість субсидіантів, при тому тих, хто має на неї право стає тільки більше.

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Отже, вкотре можемо констатувати – добробут населення не покращується. Бажаючих отримувати субсидію стало набагато більше за рік. У держави не вистачає на всіх грошей і під різними приводами зменшують кількість субсидіантів.

Видатки на субсидії недофінансовані й цього року, і наступного. Це прихований дефіцит бюджету тому, що видатки доведеться збільшувати, коли закінчаться гроші.