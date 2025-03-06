Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал о ситуации в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Речь идет о направлении населенного пункта Новенькое Сумской области.

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Что происходит в Сумской области

По словам Демченко, защитники используют все свои вооруженные ресурсы для ударов по врагу и разоблачения групп, пытающихся зайти на территорию Украины.

В частности, в Сумской области россияне стремятся, вероятно, выйти на логистические пути ВСУ в Курской области.

Сейчас врагу не удается расширять территорию зоны активных боевых действий. Наши силы делают все возможное, чтобы помешать планам противника,

– говорит спикер.

К слову, ситуацию в пограничной зоне прокомментировал и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он также назвал цель россиян – попытаться дойти до логистических дорог, ведущих из Сумской области в Суджу.