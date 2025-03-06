Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів про ситуацію в етері телемарафону, передає 24 Канал. Йдеться про напрямок населеного пункту Новеньке Сумської області.

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Що відбувається на Сумщині

За словами Демченка, захисники використовують усі свої збройні ресурси для ударів по ворогу й викриття груп, що намагаються зайти на територію України.

Зокрема, в Сумській області росіяни прагнуть, ймовірно, вийти на логістичні шляхи ЗСУ в Курській області.

Зараз ворогу не вдається розширювати територію зони активних бойових дій. Наші сили роблять все можливе, аби завадити планам противника,

– каже речник.

До слова, ситуацію в прикордонній зоні прокоментував і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він також назвав мету росіян – спробувати дійти до логістичних доріг, що ведуть із Сумської області в Суджу.