Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів про ситуацію в етері телемарафону, передає 24 Канал. Йдеться про напрямок населеного пункту Новеньке Сумської області.
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Що відбувається на Сумщині
За словами Демченка, захисники використовують усі свої збройні ресурси для ударів по ворогу й викриття груп, що намагаються зайти на територію України.
Зокрема, в Сумській області росіяни прагнуть, ймовірно, вийти на логістичні шляхи ЗСУ в Курській області.
Зараз ворогу не вдається розширювати територію зони активних бойових дій. Наші сили роблять все можливе, аби завадити планам противника,
– каже речник.
До слова, ситуацію в прикордонній зоні прокоментував і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він також назвав мету росіян – спробувати дійти до логістичних доріг, що ведуть із Сумської області в Суджу.