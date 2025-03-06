Про це пише Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, передає 24 Канал. Лейтенант назвав мету противника.

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Що відомо про ворожі плани

За словами Коваленка, мета росіян залишається такою самою – спробувати дійти до логістичних доріг, що ведуть із Сумської області в Суджу.

Але цей задум був відомий заздалегідь, і тому вдається зараз завдавати значних втрат штурмовим групам ворога,

– йдеться в повідомленні.

До слова, раніше у Державній прикордонній службі України розповіли, що окупанти хочуть розширити зону активних бойових дій у напрямку села Новеньке та ведуть бої вздовж кордону між ним і Журавкою. Окрім того, вони активно обстрілюють логістику ЗСУ дорогою з Юнаківки до Суджі.