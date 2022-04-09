Ситуация тяжелая, но есть большое единство нации,– Арахамия о прифронтовых регионах и гумопомощи

Глава переговорной группы и глава "Слуги народа" Давид Арахамия сказал, что ситуация в прифронтовых регионах сейчас сложная.

Он сообщил, что уже удалось побывать в Чернигове и Харькове. В планах – Днепр, Запорожье и Николаев, чтобы проверить, как все работает в этих городах.

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Есть большое единство нации – это очень важно, потому что формирует моральный дух. А благодаря этому наши ребята, даже имея меньшее вооружение, дают им (оккупантам – ред.) то, чего они заслуживают,

– сказал Арахамия.

Что касается гуманитарной помощи, то, по его словам, важное преимущество в том, что стороны договариваются о гуманитарных коридорах, хотя это и проблемно.

Благодаря этому процессу уже эвакуировали более 300 тысяч человек. Но бывают города, где тяжело это сделать. К примеру, Мариуполь, Изюм, Краматорск. Но все службы работают в круглосуточном режиме,

– сказал глава переговорной группы.

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